Sicilia: Cancelleri, 'strada Nord-Sud? Né io né Anas abbiamo abbandonato progetto' (2)

(Adnkronos) - Cancelleri ha anche ricordato di essere stato "già ben due volte nell’ultimo mese a fare ispezioni su quella strada" dove i riflettori sono puntati sul rispetto del cronoprogramma nei lotti da Mistretta a Nicosia. "Sul lotto b2 i lavori stanno procedendo bene e il cantiere sta producendo molto - ha specificato - sul lotto b4b i lavori sono praticamente ultimati e dovremmo aprire la strada al traffico entro i primi di gennaio del 2020; sul lotto b5 si sono finalmente sbloccati i lavori dopo le vicissitudini giudiziarie e a breve partiranno i lavori; sul lotto b4a abbiamo intimato all’impresa un aut aut, se entro il 10 gennaio non avranno completato un tratto di circa 2km rescinderemo il contratto nell’intero lotto".

"Tutto ciò - conclude - per capire che non tollero più prese in giro: i cittadini di quelle zone hanno subito troppo e adesso c’è bisogno che qualcuno non solo li difenda, ma gli renda giustizia. Spero che adesso sia tutto chiaro, parleremo con i fatti".