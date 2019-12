Prescrizione: Businarolo, 'sventata trappola'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - “Chi si illudeva di far scattare una trappola deve prendere atto che ha fallito”. Lo dice Francesca Businarolo, presidente della Commissione Giustizia della Camera, dopo il voto dell’Aula di Montecitorio che ha respinto la richiesta d’urgenza del Gruppo di Forza Italia per la proposta di legge Costa sulla prescrizione.

“Noi crediamo fermamente che la riforma della prescrizione che entrerà in vigore a gennaio può scoraggiare strategie dilatorie e rappresenta un tassello di un più ampio disegno per restituire efficienza e razionalità al processo penale. Ora occorre affrontare il nodo dell’organizzazione degli uffici per consentire che la riforma funzioni evitando una eccessiva durata dei procedimenti ma è positivo che si possa affrontare il lavoro con una maggioranza politica disponibile al confronto".