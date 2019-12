Aeroporti: Gesap, 'felici di ospitare Giubileo Lauretano'

Palermo, 3 dic. (Adnkronos) - "Siamo felici di ospitare il Giubileo Lauretano nella cappella dell’aeroporto. Al piano chech-in, i viaggiatori, una volta varcata la soglia della cappella, potranno ricevere l’indulgenza plenaria. E quando a marzo la statua della Madonna di Loreto sbarcherà in aeroporto sono certo che saranno tanti i pellegrini, anche da Palermo e dai comuni vicini allo scalo, che parteciperanno a questo momento unico". Così Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, società che gestisce l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, commenta la partecipazione dello scalo di Punta Raisi alle attività del Giubileo Lauretano concesso da Papa Francesco in occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto come patrona degli aeronauti.