Ue: Sereni, 'Gualtieri otterrà ottimo risultato su Mes, meno fibrillazioni' (2)

(Adnkronos) - "Per questo vogliamo meno fibrillazioni e più ricerca di sintesi condivise, compromessi quando necessari. Soprattutto occorre più unità d’intenti, per portare a casa la manovra e per chiudere bene la vicenda del Mes. Dopodiché il percorso del governo Conte 2 potrà proseguire con meno ostacoli”.