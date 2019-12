Ue: Sereni, 'Gualtieri otterrà ottimo risultato su Mes, meno fibrillazioni'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Dobbiamo difendere gli interessi italiani in Europa e per fare questo bisogna essere seri. Sul Mes abbiamo ereditato il negoziato fatto dal precedente governo ed è un buon punto di partenza. A noi interessa, in una logica di pacchetto, una positiva conclusione su unione bancaria e garanzia europea e sono convinta che Gualtieri, che è un ottimo negoziatore, potrà raggiungere il risultato". Lo ha dichiarato questa mattina la Vice Ministra degli Esteri, Marina Sereni (Pd), a Rai News 24.

"Il M5s in Europa ha votato, seppure con qualche voto in dissenso, la fiducia alla nuova Commissione quindi siamo nella stessa maggioranza. Dobbiamo continuare a mandare segnali chiari e univoci. Come Pd, fin dall’inizio dell’esecutivo, abbiamo detto che vogliamo governare come alleati e non come avversari".