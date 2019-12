Sicilia: aree interne, Cgil 'non si è speso un solo euro delle Snai' (4)

(Adnkronos) - Tra disoccupazione e mancanza di servizi, vivere in queste aree diventa sempre più difficile. "Con le Snai - afferma Genovese - si punta a ricostruire la tela dei diritti e dei servizi alla persona per ridare futuro a queste zone della Sicilia". I problemi riguardano la fruizione del diritto alla salute, "per il quale un supporto importante - ha rilevato Donato - potrebbe venire dalla realizzazione dei servizi di telemedicina". C’è anche una questione di offerta formativa in aree dove il 54% delle scuole primarie ha meno di 15 alunni, offerta che "può essere ampliata - ha sostenuto Donato - con i collegamenti tramite la banda ultra larga. Ci sono inoltre i problemi della mobilità, per i quali si deve sperimentare il taxi condiviso".