Sicilia: aree interne, Cgil 'non si è speso un solo euro delle Snai'

Palermo, 3 dic. (Adnkronos) - Mentre lo spopolamento delle aree interne della Sicilia continua, le misure della Snai (Strategia nazionale per le aree interne) non decollano. A lanciare l'allarme, nella prima di due giornate organizzate a Palermo e dedicate alle aree interne, è la Cgil Sicilia. "Di fatto - sottolinea il segretario generale Alfio Mannino - non è stato speso neanche un euro delle somme stanziate".

"Anche per la Snai allo stato più avanzato, quella delle Madonie - ha specificato - si è in attesa dei decreti di spesa". Un’attesa che "dura ormai da 20 mesi, da quando è stato approvato l’Apq per l’attuazione di una strategia che ha già i progetti esecutivi ma per la quale la Regione dovrebbe chiedere l’anticipo dei fondi della Legge di Stabilità". "Tra ritardi dell’amministrazione regionale e ritardi statali - sottolinea Ferruccio Donato, della Cgil regionale - di fatto la Sicilia sconta un rallentamento notevole rispetto ad altre regioni".