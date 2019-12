Sicilia: Savona (FI), 'su nodo strade governo interverrà con risorse Patto per Sud'

Palermo, 3 dic. (Adnkronos) - "Sul nodo strade c’è la volontà del governo regionale di sanare la situazione attraverso le economie di spesa del Patto per il Sud". Così il presidente della Commissione Bilancio Ars Riccardo Savona interviene sul nodo infrastrutture e, in particolare, sulla realizzazione della strada di collegamento, la cosiddetta via di fuga di Bronte, con la SS. 284 in questo momento definanziata.

"Dopo l’audizione di oggi - aggiunge - c’è l’impegno del'assessore alle Infrastrutture Marco Falcone per realizzare l’opera che sarà comunque rifinanziata in tempi celeri proprio per dare garanzie al territorio etneo, alla luce anche dei 17 milioni di euro di economie a valere dalle risorse del Patto per il Sud. Tutto ciò - conclude - dimostra che la discussione e il confronto tra il governo e il parlamento filtrato in Commissione è uno strumento indispensabile per trovare le giuste soluzioni alle problematiche in corso nell’interesse dei siciliani e nel rispetto dei ruoli e della stessa istituzione".