Migranti: Orlando, 'Chiedo a Conte di garantire sbarco immediato Alan Kurdi'

Palermo, 3 dic. (Adnkronos) - "Carissimo Juan, carissimi dell'equipaggio. Palermo è una città accogliente e il suo porto deve essere aperto. Chiedo al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte di intervenire per garantire lo sbarco immediato di migranti in emergenza a Palermo". Così, su Twitter, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando risponde alla ong tedesca Sea Eye che chiede lo sbarco dei 61 migranti a bordo della Alan Kurdi. Immediata la risposta della Sea Eye che scrive: "Caro Orlando, grazie per la solidarietà! Ci avviamo verso il porto di Palermo'.