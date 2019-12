Sicilia: commissioni Ars con Musumeci su caro voli, 'introdurre tetto per costo biglietti' (2)

(Adnkronos) - Savarino ha ricordato che in questa legislatura la Sicilia ha ottenuto "la continuità territoriale per gli scali di Comiso e Birgi dai quali - ha aggiunto - mi onoro di comunicare che a breve sarà possibile volare su diversi scali minori e su Roma e Milano rispettivamente con 120 e 140 euro a/r. Il tema oggi non è solo accendere un faro sulla lievitazione dei costi dei biglietti di aerei, autobus e treni, che soprattutto nei periodi di maggiore traffico come Natale e Pasqua aumentano esponenzialmente, l’impegno è quello di fare emergere il peso economico dell’insularità che grava nella vita quotidiana dei siciliani e porvi rimedio"

"Il tema della continuità territoriale è all’ordine del giorno sia a Bruxelles, che a Roma che all'Ars - evidenzia Compagnone - Grazie a questa sinergia trasversale tra le Commissioni, entro questa legislatura, otterremo questo importante risultato, come tra l’altro già avviene per i cittadini francesi e irlandesi. La Commissione Ue, da me presieduta, il 9 dicembre sarà a Bruxelles proprio per far valere le nostre ragioni e perora la causa".