Autonomia: Boccia, ‘nessuna delega senza prima definizione Lep’

Palermo, 3 dic. (Adnkronos) - "Nella commissione per i Livelli essenziali delle prestazioni entrerà un componente per ogni regione. Questa è una scommessa vera. Non ho intenzione di varare alcuna delega o di far partire devoluzioni senza prima la definizione dei Lep". A dirlo a Palermo è stato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, incontrando il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, parlando del testo di riforma sull’autonomia differenziata.