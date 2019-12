Governo: Ascani, 'fare 'Pierino' a chi giova? Pd responsabile'

Il Volo alla conquista del mondo, successo per il loro tour

Città del Messico, 3 dic. (askanews) - Dopo il sold out ad ottobre all Auditorio Pabellon di Monterrey, sono tornati in Messico per presentare il nuovo best of "10 Years". In 5 giorni i tre ragazzi, che portano il bel canto italiano in tutto il mondo vendendo milioni di dischi, sono stati ospiti di varie trasmissioni radiofoniche e televisiva, tra cui il famoso programma messicano La Academia, ...