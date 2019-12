Enel X: e-mobility emission saving, il tool che calcola risparmio di Co2 (2)

(Adnkronos) - Il calcolo della CO2 risparmiata è la sintesi dei dati sulla distanza percorsa da veicoli 100% elettrici (Bev), o ibridi Plug in (Phev) in modalità esclusivamente elettrica e del calcolo medio dei consumi delle autovetture effettuato da un recente studio ufficiale del Politecnico di Milano. Il risultato finale è frutto della comparazione dei chilometri ottenuti con la media delle emissioni del parco italiano circolante di auto termiche pubblicati annualmente da Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), al netto della CO2 emessa per la produzione dell’energia sulla base del mix energetico nazionale.

Per rendere ancora più concreto l’algoritmo, Enel X ha inserito come indicatore quello relativo alla CO2 assorbita dagli alberi. Il risultato è misurato dal rapporto tra quantità di CO2 assorbita in un anno da un albero (2019 Refinement to the 2006 Ipcc Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) e quella di emissioni risparmiate. La dashboard è a disposizione degli utenti nella homepage del sito di Enel X; il calcolo della CO2 risparmiata per singola sessione di ricarica sarà presto disponibile anche sull’app JuicePass e sul portale Recharge Manager dedicato a imprese e pubbliche amministrazioni. Enel X inoltre implementerà un sistema per la visualizzazione dei dati aggregati relativi al risparmio di emissione anche sui display delle infrastrutture di ricarica JuicePole e JuicePump.