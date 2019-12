Ex Ilva: Patuanelli, 'Caio consulente ? può trattare in pieno interesse Stato'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "E' un manager italiano di comprovato valore. Ritengo abbia la capacità di trattare nel pieno interesse dello Stato" e questo "potrebbe essere utile al Paese". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24 in merito a Francesco Caio consulente del Governo sulla vicenda ex Ilva. In vista dell'incontro domani al Mise "ai sindacati illustreremo, insieme all'azienda, l'attuale situazione, stiamo cercando di capire se c'è una soluzione di continuità produttiva, che però - conclude Patuanelli - non può restare ancorata alle modalità produttive di prima".