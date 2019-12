Governo: delegazione IV da Conte, premier 'vado a sentire di che si tratta...'**

GLI STUDI DEL PROF.MANTOVANI

Terremoti: cosa sta succedendo secondo il fisico che ha previsto il sisma in Italia

Ecco un altro video in cui il professor Enzo Mantovani, docente di Fisica Terrestre presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Siena che nel novembre 2019 dopo il forte terremoto in Albania ha ipotizzato una possibile prossima forte scossa tellurica in Italia nell'Appennino meridionale (clicca qui per saperne di più) illustra la sua teoria - ...