Fondazione Ania: "Webserie Te lo assicuro per parlare ai più giovani"

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - In occasione del lancio della webserie “Te lo assicuro”, prodotta dalla Fondazione Ania, la presidente Maria Bianca Farina ha dichiarato: “Questa serie web è nata con l’idea di innovare il modo di comunicare. I temi legati al supporto che l’assicurazione può dare vengono declinati in termini scherzosi e seri al tempo stesso. Si fa capire come l’assicurazione, lungo l’arco della nostra vita, sia un alleato importante che può darci tanta serenità. Inoltre abbiamo scelto una nuova tipologia di comunicazione per essere più vicini ai ragazzi, questo ci ha portato a parlare con il loro linguaggio e ad usare i loro strumenti. Oggi abbiamo visto alcune puntate della sitcom e sono emersi i temi della prevenzione dai rischi; per far capire davvero la profondità dell’argomento abbiamo deciso di trattarli scherzandoci un po’ sopra”.

A margine dell’evento di presentazione, Farina ha sottolineato: “La Fondazione, che è una costola di Ania, è nata 15 anni fa per gestire i temi della sicurezza stradale poiché le vittime continuavano ad aumentare. Devo dire che l’azione della Fondazione è stata molto efficace, abbiamo ricevuto segni tangibili che ci hanno fatto capire che stavamo andando nella direzione giusta, tant’è che oggi il numero delle vittime è notevolmente inferiore. Confortati da questi successi, e consapevoli che i bisogni di protezione dei cittadini si sono amplificati e sofisticati, abbiamo ampliato il raggio d’azione della Fondazione che oggi non si occupa più soltanto di auto ma spazia in tutti i settori nei quali si incrocia l’assicurazione: salute, cyber risk, risparmio protetto, infortuni, problemi della casa, previdenza. Anche qui stiamo ottenendo dei risultati importanti che misuriamo in impatto sociale, credo che attraverso queste iniziative stiamo dando un vero contributo alla sostenibilità del nostro modo di vivere e di essere”.