Iv: Renzi, 'grazie a centinaia in fila a Milano, arrivo arrivo'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Vorrei ringraziare le centinaia di persone in fila per entrare a Milano. E scusarmi se il mio Frecciarossa viaggia anche oggi con 45 minuti di ritardo. Ma come dicevamo un tempo: arrivo, arrivo #ItaliaViva". Lo scrive su twitter Matteo Renzi stasera a Milano per un'iniziativa di Italia Viva.