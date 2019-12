Roma, 2 dic. (Adnkronos) - La Pecora Elettrica non riaprirà più. L'annuncio dei proprietari Danilo e Alessandra sulla stessa pagina, aperta su Gofundme per raccogliere fondi, dopo il secondo rogo che, nella notte tra il 5 e il 6 novembre, ha distrutto la libreria-caffetteria nel quartiere Centocelle a Roma. Il locale era già stato dato alle fiamme il 25 aprile. "Non viviamo questa scelta come una sconfitta: il lavoro svolto, di cui siamo molto orgogliosi, in due anni e mezzo di apertura, ha messo in moto nuove energie e nuove progettualità che non andranno disperse" scrivono sulla bacheca della raccolta fondi che ha superato i 17mila euro.

"Prima di intraprendere nuovi percorsi dobbiamo chiudere questa fase di transizione più velocemente possibile. Per farlo abbiamo bisogno di soldi - si legge -. Per questo stiamo lavorando con le istituzioni locali per capire come sostenere le spese necessarie ad una chiusura non prevista (rientro dei debiti con la banca, Tfr, Inps, consulenze, burocrazia, ecc.)".

"Visto che le donazioni non andranno a finanziare la riapertura della Pecora Elettrica, ma serviranno invece a sostenere noi proprietari in questa fase delicata, avrete la possibilità di annullare la vostra donazione, cliccando su questo link e seguendo la procedura entro il 6/12/2019: https://bit.ly/35RBBD8".

"Grazie qualsiasi decisione prenderete. La Pecora Elettrica è ovunque" concludono.