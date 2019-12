Ue: Bersani, 'bene Conte su Mes, per un voto in più polemiche pericolose'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Da Conte un intervento puntualissimo, emerge chiaramente che tutta questa polemica esagitata e anche pericolosa è basata essenzialmente sul nulla", il premier ha dimostrato "che tutte queste polemiche veramente sopra le righe segnalano che per un voto in più si è disposti a giocare col risparmio degli italiani. Perché queste polemiche hanno un solo esito: spaventare chi ci presta i soldi". Lo dice Pier Luigi Bersani a Radio Radicale.

"Poche frottole: il percorso è stato largamente condiviso da maggioranza e opposizione, Conte lo ha dimostrato e ognuno può verificarlo (...) quelli che ora urlano erano lì, come Conte ha dimostrato, in tutte le discussioni e ad approvare tutti i passaggi". Accettare quello che è stato scritto o chiedere correzioni? "Non è stato scritto tutto, quindi io tratterei duramente su questi strumenti di applicazione che si chiamano tecnici ma non lo sono (...). Poi il giudizio finale, che voglio credere sarà positivo, si farà una volta avuta nozione di tutti gli avanzamenti possibili".

"Noi dobbiamo ragionare come il grande paese che siamo. Se siamo tra i primi tre paesi di questa Europa bisogna che ci sentiamo all’altezza di questo e invece di sparare stupidaggini ci mettiamo al tavolo a far vedere le nostre ragioni". Questo confronto mette in difficoltà Gualtieri? "No, mette in difficoltà Salvini, mi pare", risponde Bersani.