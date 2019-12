Roma: Iv, 'In Parlamento Osservatorio per rilancio Capitale ma Raggi non c'è'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - “Incredibile ma vero: proprio mentre oggi, con un inedito e per nulla scontato spirito di squadra e di collaborazione nell'interesse della Capitale, ci siamo ritrovati a Montecitorio con i rappresentanti delle diverse forze politiche e con i rappresentanti di tantissime realtà sociali, professionali, accademiche, sindacali e religiose per lanciare l’iniziativa dell’Osservatorio Parlamentare su Roma". Lo dichiarano i deputati di Italia Viva Luciano Nobili e Roberto Giachetti

E per "progettare una via comune per dotare la Capitale degli strumenti necessari a costruire il suo rilancio" ma "Virginia Raggi, il peggior sindaco della storia della città, non solo non ha ritenuto di partecipare all’iniziativa ma addirittura ha comunicato che invierà al Parlamento la sua richiesta di poteri speciali, come se non avesse fatto già abbastanza danni con i poteri che ha e come se Camera e Senato fossero i suoi passacarte, nonostante si neghi a qualsiasi interlocuzione”.

“Poco male – proseguono -, mentre la sua triste esperienza amministrativa si avvia alla conclusione noi, in uno spirito davvero costruttivo con tutte le altre forze politiche, abbiamo predisposto una mozione per celebrare in maniera adeguata i 150 anni di Roma Capitale nel 2021 e avviato un dialogo importante per ragionare degli interventi che si possono fare a legislazione vigente, con modifiche legislative e, laddove necessario, anche con interventi costituzionali per dare a Roma quella riforma dell’assetto istituzionale e anche le risorse che mettano in condizione chiunque di noi la governerà - lo sceglieranno i romani - di farlo al meglio. Speriamo che questo spirito emerga anche in città e che si possa davvero innescare una riscossa civica, un vero riscatto dell’orgoglio e del ruolo della nostra Capitale, contro il degrado di oggi”.