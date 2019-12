Governo: Le Iene a Conte, 'mostri fattura', premier 'io trasparente' (2)

(Adnkronos) - Tuttavia, Le Iene hanno raccolto altri documenti. "E' il 29 gennaio del 2002 quando l’Autorità garante per la protezione dei dati personali invia una lettera di incarico per fare assumere la propria difesa nell’ambito di quella causa, una controversia tra Rai, Garante e Agenzia delle entrate, aperta al Tribunale civile di Roma", si legge nel sito de Le Iene.

"La lettera ha un unico numero di protocollo, è inviata a un unico studio legale, presso un unico indirizzo e indovinate a chi è indirizzata? 'Al Prof. Guido Alpa e al Prof Avv. Giuseppe Conte, Via Sardegna, 38, Roma'. A questo punto ci chiediamo: perché mandare un’unica lettera ai due professionisti se, come ha sostenuto Giuseppe Conte, si trattava di due incarichi distinti e non c’era un’associazione né di diritto e soprattutto se quell’incarico fu pagato con due fatture separate? E perché Conte non ci ha mai mostrato, come più volte da noi richiesto, la fattura intestata a lui?".

"Questa lettera di incarico, lo ricordiamo ancora una volta, è arrivata a gennaio 2002, cioè -si legge ancora nel sito de Le Iene- sei mesi prima che si concludesse il concorso universitario di Caserta".