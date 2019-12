Roma: 'niente casa in affitto perché sono nero', la denuncia di uno chef capoverdiano (3)

(Adnkronos) - Poi Luca Neves spiega che "altre persone meno forti di me vivono con molto dolore episodi come questo. Ecco perché voglio denunciare quanto accaduto". Intanto Neves è in attesa del permesso di soggiorno. "Mi hanno detto che mi faranno sapere a marzo 2020- spiega - quando ho appuntamento in questura".

E denuncia anche che "siamo arrivati al punto da creare una sorta di 'faida' tra gli immigrati che arrivano con i barconi e quelli di seconda generazione come me. Perché mi è stato detto da più parti che se fossi arrivato su un barcone, con ogni probabilità, oggi avrei già il permesso di soggiorno, invece devo ancora aspettare. Per fortuna lavoro, ma è dura in questo modo, intanto però voglio denunciare questo episodio di razzismo. Basta con le parole di odio e il razzismo".