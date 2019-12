Musei: M9, grande successo per le iniziative del primo dicembre

Venezia, 2 dic. (Adnkronos) - Le iniziative del primo dicembre per celebrare l’anniversario dell’apertura di M9 hanno registrato un successo importante di pubblico con 935 biglietti emessi nella sola giornata di ieri e con 182 persone che hanno partecipato alle visite guidate divise in 6 gruppi. Le presenze non sono mancate nemmeno in M Childern i bambini che hanno partecipato ai laboratori sono stati 36.

Nella giornata di ieri, inoltre, è stata aperta l’esposizione “Lo stile dell’auto italiana”, in collaborazione con Scuderia Serenissima, fino al giorno 8. E a breve partiranno le numerose iniziative per il Natale con “M9 disco in Chiostro”, una mostra dedicata a vinili e cd da collezione prevista per il 15 dicembre ed i mercatini “Christmas Fantasy” nel Chiostro dal 21 al 24 dicembre. E sono in corso, infine, i lavori preparatori alla realizzazione della prossima experience temporanea – Lunarcity – la cui apertura al pubblico è prevista per il prossimo 20 dicembre. Si sta lavorando, inoltre, per il 2020 ormai alle porte ad un’intensa programmazione che riguarderà eventi per il Carnevale, concerti e la seconda edizione del Premio M9 e del Festival delle Idee.