Agrigento: Musumeci visita uffici periferici, 'nuova stagione richiede impegno di tutti'

Palermo, 2 dic. (Adnkronos) - Genio civile, Ispettorato agrario, protezione civile e Soprintendenza dei Beni culturali. Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, in visita nell'agrigentino, ha incontrato vertici e personale delle strutture periferiche dell'amministrazione regionale presenti sul territorio. "La gente - ha detto il governatore - chiede, legittimamente, risposte certe e rapide e ognuno di noi può fare di più per non deluderla: è un dovere che non può assolutamente essere eluso. Io sono qui anche per capire cosa serve, quali strumenti occorrono per raggiungere questo obiettivo che è quello di una Regione efficiente, pronta e capace".

Musumeci ha parlato di "una nuova stagione che richiede il più alto impegno da parte di tutti se, veramente, si vuole salvare questa terra superando le emergenze ereditate dal passato". Un'iniziativa, quella del presidente, apprezzata durante i vari incontri in cui è stato sottolineato come sia stata la prima volta che un capo del governo regionale abbia voluto incontrare personalmente chi opera nelle strutture periferiche. Il governatore ha affrontato anche il tema della tutela del territorio, ricordando "le distrazioni del passato da parte di una politica che spesso ha girato lo sguardo dall'altra parte. Ma adesso - ha concluso - è arrivato il momento di affrontare i problemi e di risolverli con competenza e professionalità così come tutti insieme stiamo facendo e continueremo a fare".