Ue: Conte, 'no a Mes unica gamba, avanti con logica di pacchetto'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "In luogo di proclami privi di ogni contenuto propositivo, ritengo che dobbiamo concentrare i nostri sforzi affinché la nuova architettura non si regga su un’unica gamba, rappresentata dalla riforma del Mes. Se l’ambizione prospettata dai Paesi che adottano la moneta unica si traducesse esclusivamente in questo, ciò significherebbe che i governi non hanno appreso a sufficienza dalla storia dell’ultimo decennio". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa urgente alla Camera sul fondo Salva Stati.

"Ecco perché, in ottemperanza alla 'logica di pacchetto', che il Governo ritiene essere elemento imprescindibile del negoziato - ha proseguito il presidente del Consiglio - ritengo che, accanto al Mes, debbano coesistere strumenti di bilancio comune con fondi superiori e scopo più ampio".