Ue: Conte, 'in negoziato Mes ottenuto regole a vantaggio Italia'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Nel negoziato" sul fondo Salva Stati "abbiamo cercato e ottenuto regole che fossero vantaggiose per l’Italia sia nel remotissimo caso in cui dovessimo arrivare a chiedere anche noi fondi al Mes, sia in quelli, molto più frequenti, in cui l’Italia si ritrovasse dal lato di coloro che erogano il prestito". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa urgente alla Camera sul Mes.