Scuola: Donazzan, 'in Veneto studiare paga, ogni 100 diplomati 84 trovano subito lavoro' (2)

(Adnkronos) - Il report Statistiche Flash mette in relazione titoli di studio e possibilità di inserimento lavorativo. Anche in Veneto un laureato ha molte più possibilità di trovare lavoro rispetto ad un coetaneo con la licenza media: 83 laureati su 100 risultano occupati, mentre tra chi è in possesso solo di licenza elementare la percentuale precipita al 33 per cento. Ma non tutti i titoli di studio hanno lo stesso valore ai fini occupazionali: ci sono lauree che nel mondo del lavoro sono meno spendibili di un buon diploma tecnico. In media in Veneto su 100 diplomati in un istituto tecnico, 84 si inseriscono subito nel mondo del lavoro.

“Questo è il risultato di un più che trentennale impegno della Regione a sostegno della formazione professionale e di una corretta programmazione dell’offerta formativa in sintonia con le esigenze del territorio – conclude Donazzan – Il buon utilizzo degli strumenti comunitari (in particolare delle risorse Fse) e il dialogo diretto con il mondo della scuola, dell’università e delle imprese ci hanno consentito di diversificare l’offerta formativa e di potenziare un sistema educativo dove licei e scuole tecniche abbiano pari dignità. Anche l’ultima edizione di Job&Orienta, il salone nazionale della scuola e dell’orientamento che si è concluso sabato a Verona, ha posto l’accento sulla necessità di connettere sempre più mondo della scuola e mondo del lavoro, valorizzando gli strumenti dell’orientamento, dell’alternanza, nuove metodologie di apprendimento, ricerca applicata e i percorsi Its-Academy, paralleli ad un corso di laurea ma ad altissimo contenuto tecnico ed esperienziale”.