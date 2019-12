Ue: Conte, 'su Mes Lega mi ringraziò per mia coerenza'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Una serie di affondi alla Lega, tra gli altri quello in cui ricorda di aver incassato i ringraziamenti del Carroccio per il lavoro svolto sul Mes. Il premier Giuseppe Conte, nel corso della sua informativa urgente alla Camera sul fondo Salva Stati, rilegge un virgolettato del senatore leghista Bagnai, che, in sede di dibattito sul tema disse, rivolto al premier: 'Mi permetta, quindi, signor Presidente del Consiglio, di ringraziarla per il fatto che lei, in applicazione di questa norma e in completa coerenza con quel principio di centralità del Parlamento, fin dal primo giorno, affermò in questa sede di voler rispettare, sia venuto ad annunciarci che questo approfondimento tecnico ci sarà'".