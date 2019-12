Ue: Conte, 'Salvini non sorprende Meloni sì, diffuse notizie false e allarmistiche'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Pur di attaccare la mia persona e il Governo non ci si è fatti scrupolo -e mi sono sorpreso, se posso dirlo, non della condotta del senatore Salvini, la cui 'disinvoltura' a restituire la verità e la cui 'resistenza' a studiare i dossier mi sono ben note, quanto del comportamento della deputata Meloni- di diffondere notizie allarmistiche, palesemente false, che hanno destato preoccupazione nei cittadini e, in particolare, nei risparmiatori". Così il premier Giuseppe Conte, in Aula alla Camera durante un passaggio della sua informativa sul Mes, sollevando le proteste della leader di Fdi, richiamata all'ordine del presidente della Camera Roberto Fico.

"E' stato detto che sarebbe prevista la 'confisca dei conti correnti dei risparmiatori' e, più in generale, che 'tutti i nostri risparmi verrebbero posti a rischio'; è stato detto che il Mes servirebbe solo a beneficiare le banche altrui e non le nostre. E’ stato anche detto che il Mes sarebbe stato già firmato, e per giunta di notte. Anche chi è all’opposizione ha compiti di responsabilità", ha rimarcato il presidente del Consiglio.