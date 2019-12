Sicilia: Armao, 'Fondo garanzia? Mise non risponde, serve intervento immediato'

Palermo, 2 dic. (Adnkronos) - Un "intervento immediato" sul regolamento del Fondo centrale di garanzia. Ad avanzare la richiesta al Mise è l'assessore all'Economia della Regione siciliana Gaetano Armao, durante la presentazione del rapporto annuale dell'Osservatorio regionale sul credito. "Nel maggio scorso abbiamo chiesto al Mise una modifica del regolamento - sottolinea - ma ancora, dopo incontri e verifiche, non arriva una risposta. Colgo questa occasione per chiedere al Ministero un intervento immediato perché le nostre imprese non possono essere gravate da garanzie oltre la soglia legittima delle banche. Dopo questa conferenza invierò anche una lettera".

Oggi, ha spiegato il vice presidente della Regione siciliana, il Fondo centrale di garanzia offre una copertura dell'80 per cento alle imprese che chiedono un prestito. "Se un imprenditore si rivolge a una banca e chiede di avvalersi del Fondo - dice Armao - avrà una garanzia fino all'80 per cento del credito che richiede. Il problema è che le banche tendono a tutelarsi oltre il 20 per cento, quindi la garanzia che viene chiesta all'imprenditore non è 100, ma 150/160 con un appesantimento della posizione dell'imprenditore che dobbiamo scongiurare. Questo si può fare soltanto modificando il regolamento. Se - conclude - concordiamo col Mise che la banca recupera il suo e poi il Fondo recupera la sua parte non oneriamo le imprese di una copertura oltre misura e quindi consentiamo un più agevole accesso al credito per le nostre imprese".