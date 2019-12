Palermo: Premio Padre Puglisi al Procuratore Patronaggio e a don Mattia Ferrari (2)

(Adnkronos) - Tra i premiati anche il cardinale Ernest Simoni. Sottoposto in Albania a un regime carcerario durissimo per 25 anni, ha dimostrato di volere e sapere realizzare la propria vocazione sacerdotale in una condizione drammatica e insostenibile. Il Santo Padre, riferendosi a don Simoni, ha parlato con ammirazione e commozione di un martire che racconta il proprio martirio con naturalezza e umiltà. Ha ricevuto il Premio anche l’attrice Laura Efrikian impegnata in Kenya con attività in favore della salute, dell'istruzione e dell'approvvigionamento idrico della popolazione locale. Nel maggio 2018 ha vinto anche il premio “Eroe per i diritti umani”.

Ultimo premiato a salire sul palco, il giovane sacerdote Mattia Ferrari che ha accolto l’invito di Papa Francesco ad accompagnare i migranti che popolano il mar Mediterraneo verso un percorso di ospitalità e integrazione. È stato imbarcato come cappellano di bordo sulla nave Mar Jonio con tanti altri compagni di avventura, accomunati da un senso di umanità e giustizia. Durante la serata uno spazio è stato dedicato alla musica e all’intrattenimento con cantanti e attori noti al pubblico e conosciuti anche a livello nazionale. Tra gli ospiti Alessandra Salerno, gli attori Salvo Piparo e Roberto Lipari e Lidia Tilotta.

“Il premio è come se desse ancora voce a don Pino. Se fosse ancora qui con noi - ha detto Monsignor Corrado Lorefice, presidente della giuria del Premio - cercherebbe di coinvolgere gli altri e contribuirebbe a far sì che il nostro cuore resti un cuore umano e che non prevalga la peste del cuore. Un po' tutti dovremmo scegliere di vivere alla Pino Puglisi”. Padre Garau, fondatore del Premio, e Gemma Ocello, presidente dell’associazione Giovani 2017 3P hanno raccontato il progetto della valigia di cartone: “Sette mesi fa abbiamo cominciato a portare in giro questa valigia per sensibilizzare i giovani a non andare via. Dobbiamo avere la capacità di metterci in discussione e in movimento per provare a cambiare le cose”. Tra i membri della giuria, già a lavoro per la XVI edizione, Padre Antonio Garau dell’Associazione Jus Vitae, il professore Universitario Vincenzo Bagarello, Sebastiano Cappuccio, segretario regionale della Cisl, Gemma Ocello, presidente dell’associazione Giovani 2017 3P, Ignazio Garsia, fondatore del Brass Group, Francesco Panasci, direttore artistico della manifestazione e presidente della Panastudio, Roberto Gueli, vicedirettore Tgr, Rosaria Cascio Insegnante di lettere del Regina Margherita di Palermo. Presenti alla serata gli alunni delle classi 4 E e 4 R del liceo Regina Margherita di Palermo impegnati nelle attività di accoglienza.