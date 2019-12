Mes: Di Maio, 'Gualtieri non può dare disco verde su Mes senza ok Camere'**

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Il meccanismo è molto semplice, da qui a quando il premier verrà in Aula e si potranno votare delle risoluzioni ci sono 10 giorni", nel frattempo c'è "l'Eurogruppo del 4 dicembre dove andrà il ministro dell'Economia, non potrà dare nessuna luce verde finché il Parlamento non si sia espresso. Poi qualcuno lo chiama rinvio, qualcuno riflessione, qualcuno lo chiama negoziato senza soluzione definitiva, per me quel che conta è che il Parlamento sia sovrano, si pronunci e si potrà pronunciare intorno al 10 dicembre, prima dell'Eurosummit". Lo dice Luigi Di Maio, capo politico del Movimento e ministro degli Esteri, dopo la parte del vertice a Palazzo Chigi dedicato al fondo Salva stati.

"Questo pacchetto non è ancora definitivo - prosegue Di Maio - finché tutto il pacchetto non sarà chiaro, e non è nulla chiaro, non si può chiudere nessun negoziato, e noi al premier chiederemo in Parlamento che il presidente del Consiglio porti questa posizione all'eurosummit. Se tu hai un pezzo della riforma non puoi capire quali impatti avrà sull'Italia se non conosci gli altri pezzi".

A chi gli fa notare come il ministro Gualtieri abbia lasciato intendere che non ci siano margini per continuare la trattativa sul Mes, "io credo che Gualtieri sia stato ampiamente frainteso in Commissione - dice Di Maio netto - lui ha espresso semplicemente un'opinione sullo stato del negoziato, ma da stasera nessuna luce verde potrà esser data sul negoziato se il Parlamento non si esprime prima, e accadrà tra 10 giorni".