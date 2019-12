Ue: Di Maio su Mes, 'da M5S risoluzione per migliorare pacchetto riforme'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Noi vogliamo meccanismi europei che aiutino gli Stati e non stritolino gli Stati, e quindi fino al momento in cui il Parlamento non si esprimerà nessuna decisione potrà essere presa, nessuna luce verde potrà essere accesa. Poi il M5S, all'interno della maggioranza, scriverà una risoluzione di maggioranza nella quale chiederà che tutto questo pacchetto venga migliorato in maniera considerevole, perché stiamo parlando dei risparmi degli italiani e di tante cose che interessano gli italiani". Lo dice Luigi Di Maio, capo politico del Movimento e ministro degli Esteri, dopo la parte del vertice a Palazzo Chigi dedicato al fondo Salva stati.