Ue: fonti governo, Italia ad Eurogruppo chiederà Mes in 'pacchetto'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "In vista della prossima riunione dell’Eurogruppo del 4 dicembre 2019 il Governo affronterà il negoziato riguardante l’Unione Economica e Monetaria (completamento della riforma del Mes, strumento di bilancio per la competitività e la convergenza e definizione della roadmap sull’unione bancaria) seguendo una logica di 'pacchetto'". Lo precisano fonti della presidenza del Consiglio.

"Ogni decisione diventerà in ogni caso definitiva - viene inoltre precisato - solo dopo che il Parlamento si sarà pronunciato a partire dalle risoluzioni che saranno approvate l’11 dicembre, in occasione delle comunicazioni che il Presidente del Consiglio renderà in vista del prossimo Consiglio Europeo. Tutto questo in linea con i punti 12 e 13 della risoluzione del Parlamento approvata il 12 giugno 2019".