Dl fisco: Borgonzoni, 'da Pd ennesimo salasso a Emilia Romagna'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Dopo le nuove tasse su plastica, zucchero e auto (che anche rimodulate nuove tasse rimangono) dal governo amico di Bonaccini arriva un'altra stangata. Questa volta a farne le spese sarà il turismo riminese: il dl fisco infatti apre la possibilità, per il Comune, di aumentare la tassa di soggiorno fino a 10 euro. Una misura che sembra studiata apposta per penalizzare, per l'ennesima volta, la nostra Regione e un comparto fondamentale come quello turistico". Così la candidata alla presidenza della Regione, la leghista Lucia Borgonzoni, dopo che "il Mibact ha spiegato che la tassa per il turismo si rivolge specificamente a Comuni come Rimini".

"Il Pd cambia pelle, nasconde i simboli, ma il suo modo è sempre identico - accusa Borgonzoni - affamare i Comuni, costringendoli ad alzare i balzelli locali. Prima finisce l'insidia del Partito democratico al governo - del Paese e della Regione - e prima le nostre terre saranno lasciate libere da tasse e burocrazia, consentendo loro di esprimere tutto il loro infinito potenziale".