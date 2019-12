Autostrade: Silvestri (M5S), 'cittadini unica parte lesa, via concessioni' (2)

(Adnkronos) - "Nelle parole di Luciano Benetton non c’è molta coerenza, così come non ce n’è traccia in quelle di Giorgia Meloni che oggi punta il dito contro i Benetton, dimenticando che furono Berlusconi e la Lega, nel 2008, a cancellare l’obbligo di reinvestire gli utili della società concessionaria per l’ammodernamento e la messa in sicurezza delle strade con l’emendamento 'salva Benetton'. D’altronde, Meloni non è nuova a questi buchi di memoria. Parliamo sempre della stessa persona che oggi parla dei pensionati, ma che votò la legge Fornero. Insomma, la solita Meloni che va come il vento. In questa brutta storia di Autostrade, sembra proprio che al di là delle chiacchiere solamente il MoVimento 5 Stelle sia davvero dalla parte dei cittadini. Le concessioni vanno revocate senza se e senza ma, nell’interesse degli italiani”, conclude Silvestri.