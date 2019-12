Alitalia: su tavolo governo ipotesi dl per prestito ponte subito in Cdm**

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - A quanto si apprende da fonti di governo, questa sera, al vertice sul Mes in corso a Palazzo Chigi, verrà discussa anche l'ipotesi di varare subito in Cdm - già in quello di domani o in un altro Consiglio dei ministri in settimana - un decreto ad hoc per Alitalia, per consentire ai commissari l'utilizzo dei 400 milioni del prestito ponte stanziati con il dl fiscale. E questo nonostante non sia stata ancora definita la cordata che acquisirà la compagnia di andiera. Si tratta di un'ipotesi sul tavolo, ma la riserva - su tempistica a modalità, viene spiegato dalle stesse fonti- dovrebbe essere sciolta durante il vertice di questa sera, al quale sono presenti, tra gli altri, il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli, il responsabile dello Sviluppo economico, il dicastero coinvolto in prima battuta sul dossier Alitalia.