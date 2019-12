Agenda della settimana economica e sindacale** (4)

(Adnkronos) - GIOVEDI' 5 DICEMBRE

- Vienna. Riunione Opec

- 9. Roma. Cnel. Aula: I Commissione - Viale David Lubin n.2 ore 09:00 Evento: Riunione della Sezione SOC del CESE su Fundamental Rights and Rule of Law", in collaborazione con CESE

- 9. Salerno. Stazione Marittima, Via Molo Manfredi, nell’ambito degli incontri sul territorio per Connext2020, XIII Premio Best Practices per l’Innovazione, a cura di Confindustria Salerno. Carlo Robiglio, Vice Presidente Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria.

- 10. Roma. Via delle Quattro Fontane 20. Nel corso dell'Assemblea Annuale Assoimmobiliare, presentazione relazione annuale della presidente Silvia Rovere. Segue tavola rotonda su "Politiche e investimenti per rigenerare le città", con sottosegretari Baretta (Economia), Margiotta(Infrastrutture) Morassut(Ambiente). Previsto l'intervento di Dario Franceschini, ministro Attività Culturali

- 10. Roma. Luiss Guido Carli - aula magna "Mario Arcelli" - Viale Pola,12. Presentazione III rapporto Fondazione Bruno Visentini "Il divario generazionale e il reddito di opportunità", con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini

- 10. Roma. Viale dell'Astronomia 30. 1° Business Forum Trilaterale BDI-Confindustria-Medef: i presidenti delle tre associazioni industriali incontrano Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per consegnare il documento finale. A seguire, conferenza stampa alle 10.15 presso la sede di Confindustria.

- 10. Roma. Via Cesare Balbo, 16. L'Istat diffonde i dati sulle condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie, dell'Anno 2018

- 11. Roma. Hotel Nazionale - Piazza Montecitorio. Presentazione Indagine Congiunturale di Federmeccanica "I giorni della metalmeccanica"

- 11. Roadshow di Confindustria negli Usa. MAC Metro Atlanta Chamber, “The Future of Manufacturing: a conversation with Italian Industry Leaders”. Partecipa Licia Mattioli, ice Presidente di Confindustria per l’Internazionalizzazione.

- 14.30. New York. Usa: diffusione dati su Bilancia commerciale (Mld$) relativi al mese di ottobre

- 17. Verona. Teatro Ristori, Via Teatro Ristori 7, 59^ Assemblea Giovani Imprenditori Confindustria Verona “NOW. Azioni concrete, patrimonio futuro”. Alessio Rossi, Vice Presidente Confindustria e Presidente G.I. di Confindustria.

- 19. Roma. Palazzo Merulana - via Merulana,121. Iniziativa "1999-2019: Sbilanciamoci! Venti anni per un'economia di giustizia", con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini