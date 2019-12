Agenda della settimana economica e sindacale** (3)

(Adnkronos) - MERCOLEDI '4 DICEMBRE

- 8.30. Roma. Palazzo Venezia in Piazza di San Marco n.49. Welfare Italia Forum, l'evento annuale di riferimento sui temi del welfare, organizzato da Unipol Gruppo, con Carlo Blangiardo presidente Istat, Tiziano Treu presidente Cnel; Alberto Brambilla presidente Itinerari Previdenziali, Giuseppe Provenzano ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Pierluigi Stefanini presidente Unipol Gruppo.

- 9. Milano.Bocconi, Via Roentgen 1. Convegno Angaisa

- 9.15. Madrid. Spagna: diffusione dati su Pmi servizi spagna e Italia; Eurozona, Francia e Germania (finale)

- 10. Roma. Auditorium Carlo Donat-Cattin di Via Rieti 13. Seminario: Il lavoro cambia". Quinto rapporto Ocsel sulla contrattazione di secondo livello. Intervengono Pierpaolo Baretta, Sottosegretario Ministero Economia e Finanze, Nunzia Catalfo, Ministra del Lavoro, Annamaria Furlan, segretaria generale Cisl.

- 10. Roma. Via Cesare Balbo, 16. L'Istat diffonde i dati delle prospettive per l'economia italiana, degli anni 2019-2020

- 13.15. Milano. Hotel Marriot, Via Washington 66. Consiglio Nazionale Fabi su 'Il valore del contratto, con Antonio Patuelli

- 14. Roma. Luiss Business School di Villa Blanc, Via Nomentana 216. Business Forum Trilaterale BDI-Confindustria-Medef, sessione plenaria con, tra gli altri, i presidenti Dieter Kempf, Vincenzo Boccia e Geoffroy Roux de Bézieux, ed il ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola.

- 15.30. Washington. Roadshow di Confindustria negli Stati Uniti. Ambasciata d’Italia a Washington, “The Future of Manufacturing: a conversation with Italian Industry Leaders” e a seguire incontro con la stampa

16. Roma, Luiss, Aula Toti, Viale Romania 32 presentazione del ibro fdi Franco Gallo “Il futuro non è un vicolo cieco; lo stato tra globalizzazione, decentramento ed economia digitale”. Intervengono Paolo Baratta, Alessandro Laterza, Bruno Tabacci, Tiziano Treu, Gustavo Visentini e Livia Salvini.

- 16. New York. Usa: diffusione dati Ism non manifatturiero relativo al mese di novembre

- 17. Roma. Cnel, Aula: Sala Gialla - Viale David Lubin n.2. Incontro tecnico dedicato agli investitori istituzionali: possibili sinergie fra Fondazioni Bancarie, Casse di Previdenza e Fondi Pensione. Iniziativa promossa da Centro Studi e Ricerche "Itinerari Previdenziali"

- 18. Milano. Hotel Park Hyatt, Via T. Grossi 2. Per Business International 'Ceo Italian Awards' e presentazione dei risultati della ricerca 'Changin the Game. Il ruolo del Ceo nell'era della Digital Disruption'.

- Bruxelles. Riunione dell'Eurogruppo. Partecipano anche la presidente della Bce Christine Lagarade e il membro del comitato esecutivo Benoit Coeuré