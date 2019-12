Agenda della settimana economica e sindacale** (2)

(Adnkronos) - MARTEDI' 3 DICEMBRE

- Roma. Istat: diffusione dati su produzione e lettura di libri in Italia (anno 2018)

- 9. Roma. "5G Global meeting", con la ministra per l'Innovazione Paola Pisano, il presidente di Open Fiber Franco Bassanini, l'ad di Infratel Domenico Tudini, il presidente di Huawei Italia Luigi De Vecchis, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, la sottosegretaria al Mise Mirella Liuzzi, il presidente di Cellnex Franco Bernabè, l'ad di Tim Luigi Gubitosi

- 9.15. Milano. Teatro Manzoni. Per Ubs Asset Management, Market Outlook 2020 'la Visione perfetta', con Ad Finecobank e altri

-9.30. Roma. Auditorium Inail, piazzale Giulio Pastore, 6. Rapporto Istat: Conoscere il mondo della disabilità. Con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente Inail, Franco Bettoni e il presidente Istat, Gian Carlo Blangiardo.

- 9.30. Roma. Palazzo Rospigliosi - Via Ventiquattro Maggio, 43 ore 09:30 XI Conferenza Nazionale per l'Efficienza Energetica, con Monica Tommasi, presidente Amici della Terra; Federico Testa, presidente ENEA; Lorenzo Spadoni, presidente Airu; Antonio Misiani, sottosegretario ministero Economia e Finanze.

- 10. Roma. The Church Palace - via Aurelia,481. Think Summit Roma, l?appuntamento annuale di Ibm con i principali esponenti di Istituzioni, Pubblica Amministrazione, Aziende, Mondo Accademico e Media per esplorare approcci e risposte alle sfide dell'attuale scenario economico imprenditoriale italiano.

- 10. Milano. Palazzo Castiglioni. 'Shopping Tourism - il forum italianao', con Carlo Sangalli, Roberta Guaineri, presidente Enit Giorgio Palmucci, presidente Fiavet Ivana Jelinic, Luca Patanè e altri.

- 10.30. Roma. Hotel Palatino - via Cavour,213/M. Assemblea nazionale di Cna Pensionati dal titolo "Un nuovo welfare per l'Italia nell'epoca della transizione demografica" con Daniele Vaccarino, presidente nazionale Cna, Giovanni Giungi, presidente nazionale Cna Pensionati, Roberto Speranza ministro della Salute, Claudio Durigon commissione Lavoro Camera dei deputati e Tommaso Nannicini commissione Lavoro Senato.

- 10.45. Milano. Via Mike Bongiorno 13. Conferenza stampa di presentazione dell'Outlook 2020 di Global Asset Management.

- 14.15. Milano. Via Monte Rosa 91. Convegno su 'Commercialisti verso il futuro fra nuovi mercati e legge di bilancio ', con direttore Sole 24Ore Fabio Tamburini, Ad Gruppo Sole 24Ore Giuseppe Cerbone, presidente ordine commercialisti Marcella Caradonna, sottosegretari Mario Turco e Pier Paolo Beretta.

- 14.30. Roma. Sala delle Colonne -Viale Pola,12. Dibattito e confronto sulle sfide dell'economia sostenibile dal punto di vista di due grandi industrie europee: quella francese e quella italiana, incontro, promosso dalla Société des Membres de la Légion d?Honneur (SMLH) - Sezione Italiana e presso la Santa Sede, vedrà la partecipazione di: C. Masset Ambasciatore di Francia in Italia; P. Severino Vice Presidente Luiss

- 15.30. Roma. Aula Parlamentino Cnel. Convegno "Le diseguaglianze patrimoniali e di reddito nei Paesi occidentali. Analisi e prospettive" promosso da Fondazione Bruno Buozzi

- 15.30. Roma. Via Veneto, 56. Conferenza stampa "La persona giusta al posto giusto". In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità presentazione del rapporto "L'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Italia". Intervengono la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, e la Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone.