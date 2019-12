Agenda della settimana economica e sindacale**

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - I principali appuntamenti economici della settimana dal 2 dicembre all'8 dicembre 2019.

LUNEDI' 2 DICEMBRE

- Pubblicazioni Banca d'Italia: "Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia"

- Statistiche Banca d'Italia: Ita-coin.

- 9. Roma. Auditorium Inail, Piazzale Giulio Pastore 6. Assemblea annuale Assofondipensione, con ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, sottosegretario al Mef, PierPaolo Baretta, amministratore delegato Cdp Fabrizio Palermo, segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

- 9. Milano. Cattolica, L.go Gemelli, 1. Convegno su 'Ridisegnare il sistema fiscale italiano: a che punto siamo. Le proposte di riforma', con Victor Massiah, Marcella Caradonna.

- 9.15. Bruxelles. Ue: diffusione dati su Pmi manifatturiero Spagna e Italia; eurozona Francia e Germania

- 9.30. Milano. Piazza Affari 2. Ventobel Winter Outlook

- 10. Roma. Cesare Balbo, 16. L'Istat diffonde i dati sulla struttura e sulle caratteristiche delle unità economiche del settore agricolo, dell'anno 2017

- 10.30. Genova. Porto Antico di Genova - Centro Congressi, Via Magazzini del Cotone, 61. Evento: Leonardo "Innovation Award"

- 11.15. Milano. Via Agnello 12.Convegno su 'Cooperazione Italia-Cina: Finanziare l'internazionalizzazione italiana'

- 11.30. Roma. Camera Sala Stampa. Conferenza stampa "Una Legge di Bilancio senza crescita", con Paolo Capone, Segretario Generale dell'Ugl, Claudio Durigon, Membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera dei Deputati; Maurizio Gasparri, Presidente Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato.

- 15. Bruxelles. Christine Lagarde, presidente della Bce, interviene alla Commissione Affari economici del Parlamento europeo

- 16. New York. Usa, diffusione dati su Ism manifatturiero relativo al mese di novembre.

- 17. Monza. Villa Reale. Edizione 2019 di 'Top500+' con viceministro Stefano Buffagni, presidente Assolombarda Carlo Bonomi, Andrea Dell'Orto, presidente del Presidio Territoriale di Monza e Brianza.

- 18. Roma. C/o Casa del Cinema di Villa Borghese - Largo Marcello Mastroianni, 1 ore 18:00 La Fondazione Ania presenta webserie "Te lo Assicuro", sit com in dieci puntate con protagonista Pino Insegno.