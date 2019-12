Ue: Misiani, 'golden rule europea necessaria per sostenere investimenti verdi' (2)

(Adnkronos) - Comunque per l'esponente del Pd il 'green new deal' italiano senza lo scorporo non rischia l'impasse. "Assolutamente no. I 59 miliardi del piano di investimenti pubblici che abbiamo stanziato tra il 2020 e il 2035 - rileva Misiani - sono dentro le regole europee e sono finanziati con risorse nazionali aggiuntive".

La golden rule europea su cui registriamo la battuta d’arresto della presidente, aggiunge, "sarebbe un’innovazione molto utile, ma non è certo l’unico strumento per favorire gli investimenti verdi. Le regole di flessibilità del Patto di stabilità consentono ad esempio di fare altrettanto. Come in parte già accade: noi abbiamo avuto flessibilità sul dissesto idrogeologico. Nella manovra, inoltre, alla voce green new deal abbiamo previsto un insieme di strumenti di garanzia per favorire gli investimenti privati per lo sviluppo sostenibile. E abbiamo introdotto il credito d’imposta per gli investimenti ecosostenibili delle imprese, che orienta in senso green il pacchetto Impresa 4.0".