Finanza: Minenna, 'serve modello dove vari sistemi pagamento convivano in equilibrio' (3)

(Adnkronos) - Tuttavia, continua l'economista, "uno scenario cashless ha dei costi evidenti, soprattutto nelle economie meno sviluppate. Dati recenti mostrano come esista un digital divide globale sugli strumenti di pagamento; 2 miliardi di persone non hanno accesso a un conto corrente bancario. I requisiti per ottenerlo: possesso di denaro, documenti di identità ed indirizzo di residenza/postale sono un lusso raro. La liquidità peraltro domina ancora le transazioni nei grandi Paesi in via di sviluppo: Cina (12% della popolazione senza rapporti bancari), India (21%) e Indonesia (6%)".

"I tentativi accelerati di sostituire i contanti con sistemi di pagamento digitali rischiano di esacerbare il divario monetario esistente", conclude l'economista.