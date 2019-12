Finanza: Minenna, 'serve modello dove vari sistemi pagamento convivano in equilibrio' (2)

(Adnkronos) - Il contante, rileva l'economista, "garantisce (quasi) sempre transazioni anonime, mentre i depositi bancari soddisfano il bisogno di sicurezza. Una valuta digitale può offrire qualsiasi combinazione di anonimato e sicurezza: la banca centrale potrebbe garantire un anonimato solo parziale verso altri utenti ma non verso le autorità (ad es. revoca su ordinanza del tribunale) o addirittura fissando limiti di transazione. Un Cbdc è non tracciabile solo se assume la forma di un token, come una cripto-valuta classica quale Bitcoin oppure di una carta di pagamento anonima, soffrendo ovviamente dei rischi di perdita e furto associati".

Specularmente, osserva, "un conto per ogni cittadino presso la banca centrale attivabile solo attraverso l’utilizzo di documenti ufficiali replicherebbe (e supererebbe) sicurezza e tracciabilità dei depositi bancari. Un design della Cbdc simile a un deposito bancario costringerebbe le banche ad aumentare i tassi di interesse sui depositi per rimanere concorrenziali, specie se la valuta digitale fosse fruttifera di interessi positivi. Questo si rifletterebbe in tassi più alti anche sui prestiti e in una contrazione involontaria del credito alle imprese".

Se il tasso di interesse fosse negativo, invece, aggiunge Minenna, "il valore della Cbdc sarebbe eroso più velocemente rispetto al tasso di inflazione ufficiale, per impedirne la tesaurizzazione ed incentivarne la spesa. Le banche centrali appaiono orientate a progettare valute digitali che non pagano interessi per proteggere il sistema bancario; ciò renderebbe il cash il loro principale concorrente".