Finanza: Minenna, 'serve modello dove vari sistemi pagamento convivano in equilibrio'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "La soluzione migliore che minimizzi i 'feriti sul campo' probabilmente non sta nell’eliminazione totale del contante o nella disintermediazione delle banche, ma in un modello 'a 3 vie' dove i vari sistemi di pagamento convivano in equilibrio contemperando le esigenze di tutti gli operatori economici". Così l'economista Marcello Minenna in un articolo pubblicato su 'Il Sole 24 Ore'.

"La corsa alla moneta digitale di banca centrale (Central Bank Digital Currency - Cbdc) - osserva - sta accelerando. L’ultimo colpo di avvertimento l’ha lanciato dal presidente cinese Xi Jinping, ribadendo la necessità di investire in una tecnologia core come la blockchain. La successiva euforia dei mercati cinesi ha indotto Mark Zuckerberg (che sta incontrando resistenze all’avvio del progetto Libra) a lanciare l’allarme su un presunto sorpasso cinese. Una Cdbc è un nuovo tipo di valuta a corso legale che allargherà al pubblico l’accesso digitale ai conti della banca centrale, oggi limitato alle banche commerciali. Questo strumento combinerà per design la natura digitale dei depositi bancari con i vantaggi del contante nel quotidiano".

Una recente ricerca del Fmi, osserva Minenna, "ha esplorato le caratteristiche che una Cbdc di nuovo conio dovrebbe avere in relazione all’economia e al sistema bancario in cui si innesta. Cambiamenti improvvisi negli strumenti di pagamento possono produrre effetti collaterali indesiderabili. Ad esempio con il calo dell’utilizzo del cash, le banche possono ridurre gli sportelli automatici o gli esercizi commerciali possono rifiutarsi di accettare contanti, un processo attualmente avanzato in Svezia".