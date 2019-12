Ue: Borrell, 'agisca in modo globale, sulla Turchia è stata zitta'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "In spagnolo abbiamo un’espressione, a la fuerza ahorcan, che significa essere costretti a fare qualcosa pur non volendolo. Forse grazie al cambiamento delle dinamiche politiche globali negli ultimi anni, forse grazie a Trump, Putin ed Erdogan gli europei saranno costretti a reagire e a darsi una mossa. Ora gli Usa hanno un’idea diversa degli impegni verso l’Europa e dobbiamo farcene una ragione. Come ha detto Angela Merkel: dobbiamo prendere il destino nelle nostre mani". Così in un'intervista a 'La Repubblica', Josep Borrell, fino a ieri ministro degli Esteri spagnolo, e ora Alto rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza europea.

L’Unione, rileva, "è stata creata per risolvere problemi interni tra europei, compito che possiamo dire più o meno assolto. Ora deve ripensare se stessa come attore capace di guardare al di fuori dei propri confini e risolvere problemi globali, come il clima o le migrazioni". La Ue, sottolinea Borrell, "ha una politica estera comune, non unica. Possiamo fare un paragone con la moneta: prima avevamo una divisa comune a fianco di quelle nazionali, poi è arrivata la moneta unica. Negli esteri siamo oggi alla politica comune, che coesiste con quelle nazionali. L’idea è di allargare il concetto di comune in modo da coprire sempre più settori. Ma non è facile perché ci sono punti molto divisivi, come le relazioni con la Russia, sulla quale dobbiamo provare a costruire un consenso", aggiunge.

Per quanto riguarda la reazione europea all’invasione turca del Nord della Siria, Borrell sottolinea: "la reazione europea non è stata né debole né forte: semplicemente non c’è stata una risposta". Lo ritiene un errore? "Non possiamo certo chiamarlo un successo", chiarisce.