Siria: esplosione in edificio a Tell Halaf, tra le vittime anche soldati turchi

Roma, 1 dic. (Adnkronos/Europa Press) - Esplosione in un edificio in Siria a Tell Halaf, al confine con la Turchia. Il bilancio è di diversi morti e feriti. Tra le vittime ci sarebbero soldati dell'esercito turco e membri delle milizie siriane di opposizione, sostenute da Ankara. Lo riferisce l'agenzia di stampa siriana ufficiale Sana che ha aggiunto che i feriti sono stati trasferiti in Turchia.