Nautica, Ucina: 'Nasce assemblea dei dealer, reti di vendita e di assistenza'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Il Consiglio di Ucina Confindustria Nautica di giovedì ha approvato la costituzione dell’ottava assemblea di settore, dedicata a dealer, reti di rivendita e centri di assistenza nei settori natanti, imbarcazioni, accessori e motori. La nuova assemblea si affianca a quelle dei settori SuperYacht, Natanti e Imbarcazioni a motore, Natanti e Imbarcazioni a vela, Battelli pneumatici, Motori, Accessori e componenti, Servizi e Porti.

“E’ una decisione storica che concretizza il percorso di estensione anche a questa tipologia di operatori tutti i benefici della rappresentanza, assistenza, promozione dell’Associazione nazionale di categoria”, commenta soddisfatto Piero Formenti, vicepresidente Ucina Confindustria Nautica, con delega alle associazioni territoriali.

Il presidente di Ucina Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, ha conferito al consigliere Gaetano Fortunato l’incarico di advisor della presidenza per lo sviluppo della nautica nel Mezzogiorno. “Riunificazione del settore e attenzione al Sud sono i due assi portanti della mia azione dalla nomina al vertice dell’Associazione nazionale di categoria”, spiega Cecchi. “Il primo interlocutore al quale ci siamo rivolti è la Ascon, anche a seguito dell’incontro avuto con il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in occasione del 59° Salone Nautico Internazionale di Genova, al fine di rafforzare la nostra collaborazione”.

Il Consiglio di Ucina Confindustria Nautica ha anche valutato la Business Intelligence & Customer Satisfaction Analysis realizzata da Grs, società indipendente specializzata in analisi di mercato, sulla scorsa edizione del Salone Nautico a Genova. I visitatori sono venuti da tutta Italia e tutta Europa, con presenze da Nord e Sud America, Emirati Arabi e Australia. Il 30,3% di questi era alla prima partecipazione. "Per quanto riguarda i visitatori italiani – ha spiegato il direttore commerciale, Alessandro Campagna – si registra una capillare copertura di tutta l'Italia con la partecipazione prevalente da tutto il Centro-Nord e dalla Sicilia".

“Siamo molto contenti per questo duplice percorso, della nomina di Fortunato e della nascita dell’assemblea dealer e reti, perché sono a supporto in particolar modo delle aziende del Sud per aiutarle ad affrontare un mercato così globalizzato direttamente sul loro territorio”, ha aggiunto il vicepresidente Formenti.