Calabria: Pd soddisfatto, 'con Callipo riaperti giochi', resiste fronda pro Oliverio/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - La deputata calabrese Enza Bruno Bossio, vicina a Oliverio, boccia Callipo: "E stato candidato nel 2010 contro Agazio Loiero del Pd ed era in campo a sostegno della candidata del centrodestra Wanda Ferro, battuta da Oliverio, nel 2014. Callipo non è mai stato di centrosinistra. Sostenerlo è un errore politico marchiano. Quello che sta facendo Zingaretti è aberrante", attacca la deputata Pd parlando con l'Adnkronos.

In ambienti dem si minimizza: "Fronda su Callipo? Quale fronda? Si tratta di Oliverio e Bruno Bossio... tutto il resto del Pd calabrese è compatto. Veda un po' Oliverio che vuol fare". Anche Leu ci sta e Nico Stumpo invita a lavorare ad allargare il campo: "A partire dalla candidatura di Callipo bisogna continuare a lavorare per costruire la più larga unità tra tutte le forze che sostengono il governo e il mondo del civismo in Calabria", ovvero lo stesso Oliverio e i 5 Stelle.

La discesa in campo del 're del tonno' ha scosso il già agitato campo dei grillini calabresi. E non è detto che i giochi non possano rimettersi in moto: "Con Callipo in campo si riapre tutto", si osserva in ambienti dem in cui si spiega come in Calabria si stia "aprendo una voragine nei 5 Stelle tra chi vuole l'alleanza con il Pd e chi no". E anche l'imprenditore De Masi, che nei giorni scorsi si era speso per l'unità cercando di convincere i 5 Stelle all'alleanza con il Pd, torna alla carica: "Ho passato 4 giorni a telefonare singolarmente a ogni parlamentare calabrese dei 5 Stelle. Li ho supplicati uno per uno. Ma non ci sono riuscito. Ora -dice all'Adnkronos- vediamo se con Callipo in campo, saranno illuminati sulla via di Damasco...".