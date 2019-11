Calabria: Callipo manda in tilt M5S, dubbi su Aiello, Di Maio 'lo avete scelto voi'/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - La candidatura di Aiello, da regolamento, deve passare con un voto su Rousseau -"io voterò no", anticipa con nettezza Dieni- solo se la Rete non dovesse dare il via libera alla candidatura del docente universitario si potrebbe riaprire la partita. Che per ora non sembra destinata a grosse sorprese, con i vertici pentastellati decisi a lasciare le responsabilità ai parlamentari calabresi: la palla resta nella loro metà campo. Dove la settimana scorsa è stata decisa -viene rimarcato- la candidatura di Aiello.

Una designazione che è tuttavia invisa a molti anche per la vicinanza al Pd di Mario Oliverio. In queste ore rimbalza un vecchio tweet del giugno 2015 in cui il prof dell'Unical scriveva: "pronto a dare una mano a Renzi e a Oliverio. Ora o mai più". C'è chi fa notare come sui social il candidato sostenuto dai 5 Stelle segua per lo più esponenti dem, snobbando i grillini. Ma Parentela, sollecitato da diversi colleghi, nei giorni scorsi avrebbe tagliato corto, spiegando che di altri nomi in campo non ce n'erano.

Ora spunta Callipo, una candidatura più volte caldeggiata in casa 5 Stelle, anche se, a dirla tutta, il nome dell'imprenditore ha sempre creato divisioni nel M5S. Ma, al netto della discesa in campo dell'ex presidente di Confindustria in Calabria, sulla convinzione che alla fine sia Aiello il nome che rappresenterà i pentastellati in Calabria inizia a serpeggiare più di qualche dubbio. Per il Movimento la partita calabrese diventa sempre più complicata, e c'è chi è pronto a scommettere che da qui a fine anno ci saranno sorprese.